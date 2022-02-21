В ДНР военный и мирный житель погибли при обстреле со стороны ВСУ

В результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины скончался один военнослужащий Народной милиции ДНР, ещё один получил тяжёлые ранения, двое — контузию.

Кроме того, при обстреле из миномётов на остановке общественного транспорта погиб мирный житель. Мужчина работал шахтёром и добирался на утреннюю смену.

"Приносим соболезнования родным и близким", — сказано в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Ночью 21 февраля украинские боевики 55-й артиллерийской бригады с позиций морской пехоты ВСУ открыли огонь из ствольной артиллерии и миномётов по району Коминтерново. Всего было выпущено порядка 12 снарядов и 50 мин.

В ДНР ситуацию на линии боевого соприкосновения считают критической. Власти республики обвинили украинских силовиков в попытках посеять панику среди мирного населения для дестабилизации обстановки.

Конфликтная ситуация в Донбассе начала ухудшаться 17 февраля. Женщин, детей и пожилых людей эвакуируют в соседние российские регионы.

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