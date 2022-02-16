Дом Романовых обвинил Петра Великого в "династической ошибке"

Указ о престолонаследии Петра Великого, в соответствии с которым наследника определял монарх, был ошибочным, заявил начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии Российского императорского дома иеромонах Никон (Белавенец).

В 1722 году Пётр I издал указ "О праве наследия престолом", согласно которому престол получал тот, кто указан в завещании монарха. Однако Павел I своим указом о престолонаследии от 1797 года изменил "династическую ошибку" Петра Великого.

По словам Белавенеца, события после смерти Петра I продемонстрировали, насколько ошибочен был его указ.

"Стабильность в вопросе престолонаследия восстановилась лишь с воцарением императора Павла I и издания им четкого закона о престолонаследии, по которому и живет с небольшими изменениями императорский дом в XXI веке", — сказал Белавенец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в акт Павла I до сих пор лежит в основе императорского дома, который сохранился и продолжает существовать благодаря тому, что соблюдается историческое династическое право.

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