Украина предлагает ударить по военным заводам России

Военный эксперт из Украины Валентин Бадрак предложил Киеву нанести удар по российским военным заводам.

По его мнению, для осуществления этого намерения ВСУ нужно иметь около сотни ракет большой дальности, которые могли бы поразить цель в виде российского военного завода неподалёку от российско-украинской границы.

"Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров. Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты", — поделился планами Бадрак в эфире телеканала "Апостроф".

Эксперт уточнил, что украинские ВСУ владеют технологиями производства подобных ракет, но они предназначены только для сброса с самолётов.

На Украине в последнее время нередко звучат предложения агрессивного характера, направленные против России. С подобными инициативами выступали советник украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, а также политолог Зиновий Свереда, предложивший организовать для РФ "новый Пёрл-Харбор", взорвав Крымский мост.

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