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Автор Светлана Нерадовская

Климкин заявил, что Макрон хочет "нагнуть" Украину

Мир

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, для чего глава Франции Эммануэль Макрон посетил Киев.

Климкин заявил, что Макрон хочет "нагнуть" Украину

Климкин уверен, что у французского лидера была одна цель — уговорить власти Украины согласиться на компромисс по Минским договорённостям. Экс-министр добавил, что попытки французского президента бессмысленны.

"Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям. Но это безразлично, поскольку Минские договорённости никогда не сработают. Они по определению не могут сработать, они потеряли своё содержание", — сказал Климкин в интервью на телеканале "Наш".

Политик считает, что Минские соглашения потеряли смысл по вине России, в частности, из-за того, что жителям ДНР и ЛНР была предоставлена возможность получать российские паспорта.

9 февраля по поводу Минских договорённостей высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что Украина не отрицает возможности выполнения этих соглашений, но не собирается делать этого на условиях России.

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Итоги переговоров Зеленского и Макрона | 8.2.22
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина павел климкин эммануэль макрон минские соглашения
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