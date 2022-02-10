Климкин заявил, что Макрон хочет "нагнуть" Украину

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, для чего глава Франции Эммануэль Макрон посетил Киев.

Климкин уверен, что у французского лидера была одна цель — уговорить власти Украины согласиться на компромисс по Минским договорённостям. Экс-министр добавил, что попытки французского президента бессмысленны.

"Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям. Но это безразлично, поскольку Минские договорённости никогда не сработают. Они по определению не могут сработать, они потеряли своё содержание", — сказал Климкин в интервью на телеканале "Наш".

Политик считает, что Минские соглашения потеряли смысл по вине России, в частности, из-за того, что жителям ДНР и ЛНР была предоставлена возможность получать российские паспорта.

9 февраля по поводу Минских договорённостей высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что Украина не отрицает возможности выполнения этих соглашений, но не собирается делать этого на условиях России.

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