МИД Армении вызвал посла Белоруссии из-за высказываний Лукашенко

МИД Армении отреагировал на касающиеся республики высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко вызовом посла этой страны в Ереване Александра Конюка. Об этом сообщил глава армянского министерства иностранных дел Арарат Мирзоян.

"Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашён в МИД", — цитирует министра ТАСС.

По словам Мирзоян, в МИД послу напомнили, что в основе высказываний обеих стран должны лежать взаимное уважение, а также учёт интересов и суверенитета друг друга.

Сообщается, что глава МИД Армении заявил о готовности Еревана к максимальной поддержке Минска на международной арене в случае соответствующего обращения белорусской стороны.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко, говоря в ходе интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству РФ и Белоруссии, заявил, что "Армении деваться некуда".

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