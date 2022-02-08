Лукашенко заявил о возможности провокаций со стороны Запада ради новых санкций

Запад может пойти на провокации против Белоруссии, чтобы потом ввести в отношении неё новые санкции, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже — вертолёты, беспилотники, расстрел знаков пограничных", — цитирует главу республики РИА Новости.

В сложившейся ситуации Лукашенко заявил о важности поддержания в стране коллективного иммунитета к манипулированию общественным сознанием.

"Вертикали власти, экономическому блоку, правоохранительным органам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и спокойной жизни людей в предстоящий период", — приводит слова президента БелТА.

В начале февраля в Госдепартаменте США заявили о введении визовых санкций в отношении представителей белорусских властей, по версии Вашингтона, причастных к "преследованию диссидентов за рубежом". Имена попавших под санкции не сообщаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен