Набор добровольцев в партизанские отряды стартовал на Украине

На Украине на полном серьёзе людей начали записывать в партизанские отряды. Инициатива создания таких "добровольческих воинских формирований" (о которых до недавнего времени только "мечтали") принадлежит Вадиму Кудиярову, руководителю организация "Гiднiсть нації".

@GidnistNatsiyi

Кудияров и его соратники призывают украинцев внести свой вклад в "усиление позиций Незалежной" и "не дать антигосударственным силам разрушить Украину".

В соцсети Facebook на странице организации опубликован Манифест Всеукраинского патриотического движения "Достоинство нации", в ряды которого — как заявляет руководитель организации — уже влились сотни людей.

@GidnistNatsiyi

Готовить "партизан" к боевым действиям будут "общественные деятели, военные медики, опытные офицеры и ветераны АТО. Среди них легендарные Айдаривець "Батя" Валентин Лихолит и Андрей Пастушенко (позитивный "Серый") — заместитель командира батальона ОУН", — написано в воззвании у украинцам.