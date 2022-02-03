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Автор Владимир Васютченко

Эстония решила ввести санкции против транзита нефти из Белоруссии

Мир

Власти Эстонии решили прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии по своей территории. Об этом сообщила глава эстонского правительства Кая Каллас.

Эстония решила ввести санкции против транзита нефти из Белоруссии

"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию", - цитирует премьер-министра РИА Новости.

По словам Каллас, европейские санкции не относились напрямую к нефтепродуктам с кодом 2707, поэтому их транзит был юридически корректным.

Однако власти Эстонии, как заявила премьер-министр, решили ввести новые санкции с целью оказания давления на Белоруссию, а также, косвенно, на РФ, чтобы те «изменили своё поведение».

Ранее в СМИ Эстонии появились заявления о том, что оказавшаяся под санкциями Евросоюза Белоруссия использует страну, чтобы экспортировать рекордно крупные объемы своих нефтепродуктов. В частности, в прошлом году объем их импорта в Эстонию оказался втрое больше, чем годом ранее.

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