Власти Эстонии решили прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии по своей территории. Об этом сообщила глава эстонского правительства Кая Каллас.
"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию", - цитирует премьер-министра РИА Новости.
По словам Каллас, европейские санкции не относились напрямую к нефтепродуктам с кодом 2707, поэтому их транзит был юридически корректным.
Однако власти Эстонии, как заявила премьер-министр, решили ввести новые санкции с целью оказания давления на Белоруссию, а также, косвенно, на РФ, чтобы те «изменили своё поведение».
Ранее в СМИ Эстонии появились заявления о том, что оказавшаяся под санкциями Евросоюза Белоруссия использует страну, чтобы экспортировать рекордно крупные объемы своих нефтепродуктов. В частности, в прошлом году объем их импорта в Эстонию оказался втрое больше, чем годом ранее.
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