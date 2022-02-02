В Эстонии намекнули на территориальные претензии к России?

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Тартуский мирный договор, который был подписан 2 февраля 1920 года, остаётся действующим.

Согласно договору, РСФСР и Эстонская республика признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий. По Тартускому миру была проложена государственная граница, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав Советского Союза эти территории были переданы в состав РСФСР и ныне являются частью России. Чего в Эстонии забыть до сей поры не могут.

В день подписания Тартуского договора по всей страны вывешивают государственные флаги, подчёркивая тем самым значимость события для страны.

Стоит заметить, что из-за этого договора Россия и Эстония никак не могут заключить пограничный договор. Точнее сказать, в 2005 году договор был подписан, но уже после подписания договора эстонская сторона добавила в его преамбулу ссылку на Тартуский мирный договор 1920 года. После этого Россия, опасаясь дальнейших претензий Эстонии на Печорский край и восточное Принаровье, отозвала свою подпись под договором.

Договор без спорной преамбулы был вновь подписан министрами иностранных дел в Москве 18 февраля 2014 года. Однако ратификация застопорилась в парламентах обеих стран.

В 2019 году председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что продвижение с ратификацией пограничного договора может состояться только при восстановлении границы по Тартускому миру 1920 года.

Вообще говоря, власти Эстонии заявляют об отсутствии территориальных претензий к России. Правда, заявление о вроде нынешнего, про действующий Тартуский договор, оставляет пространство для трактовок.