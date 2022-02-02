EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

В Эстонии намекнули на территориальные претензии к России?

Мир

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Тартуский мирный договор, который был подписан 2 февраля 1920 года, остаётся действующим.

В Эстонии намекнули на территориальные претензии к России?

Согласно договору, РСФСР и Эстонская республика признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий. По Тартускому миру была проложена государственная граница, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав Советского Союза эти территории были переданы в состав РСФСР и ныне являются частью России. Чего в Эстонии забыть до сей поры не могут.

В день подписания Тартуского договора по всей страны вывешивают государственные флаги, подчёркивая тем самым значимость события для страны.

Стоит заметить, что из-за этого договора Россия и Эстония никак не могут заключить пограничный договор. Точнее сказать, в 2005 году договор был подписан, но уже после подписания договора эстонская сторона добавила в его преамбулу ссылку на Тартуский мирный договор 1920 года. После этого Россия, опасаясь дальнейших претензий Эстонии на Печорский край и восточное Принаровье, отозвала свою подпись под договором.

Договор без спорной преамбулы был вновь подписан министрами иностранных дел в Москве 18 февраля 2014 года. Однако ратификация застопорилась в парламентах обеих стран.

В 2019 году председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что продвижение с ратификацией пограничного договора может состояться только при восстановлении границы по Тартускому миру 1920 года.

Вообще говоря, власти Эстонии заявляют об отсутствии территориальных претензий к России. Правда, заявление о вроде нынешнего, про действующий Тартуский договор, оставляет пространство для трактовок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы договор эстония
Новости
В Эстонии намекнули на территориальные претензии к России?
Военный эксперт Кнутов прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО
Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Вирусолог Аграновский оценил вывод учёных США о бесполезности локдаунов
Британцы поддержали Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток
Астролог раскрыл, что нужно успеть сделать до конца суток 22 февраля
Пентагон заявил о возможной отправке сил на Украину
Express: Великобритания тайно поставляет оружие Эрдогану
Последние материалы
В Эстонии намекнули на территориальные претензии к России?
Военный эксперт Кнутов прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО
Политологи увидели афганский след в истории с нападением на Украину
Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Вирусолог Аграновский оценил вывод учёных США о бесполезности локдаунов
Британцы поддержали Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток
Астролог раскрыл, что нужно успеть сделать до конца суток 22 февраля
Пентагон заявил о возможной отправке сил на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Любовь Степушова Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии Любовь Степушова Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Южная Америка
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников