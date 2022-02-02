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Автор Светлана Нерадовская

Крымский парламент: украинские политики так и не поняли, почему ушёл Крым

Мир

По мнению главы комитета по законодательству парламента Крыма Сергея Трофимова, странно, что уже восемь лет на Украине не понимают, почему полуостров решил вернуться к России.

Крымский парламент: украинские политики так и не поняли, почему ушёл Крым

Верховной Радой 1 февраля была создана комиссия, возглавляемая представителем партии "Слуга народа" Игорем Копытиным, которая получила задачу выявить факты, поспособствовавшие потере Крыма.

"Удивительно, но за прошедшие восемь лет украинские политики так и не поняли, почему ушел Крым. Реальной же целью создания этой временной комиссии является очередная попытка отвлечь внимание украинского народа от реальных проблем в стране", — отметил Трофимов в беседе с РИА Новости.

Член крымского парламента подчеркнул, что жители полуострова не хотят иметь ничего общего с государством, власти которого сегодня проповедуют нацизм. Ведь память о борьбе с ним в годы войны слишком свежа в памяти крымчан, "бережно хранящих воспоминания о своих предках и своё историческое наследие".

По словам Трофимова, жители Крыма уверены, что сделали правильный выбор, когда наблюдают за действиями украинской власти, время от времени пытающейся устроить полуострову транспортную, водную, энергетическую или иного рода блокаду.

"Крымчане также прекрасно помнят постоянные попытки лишить статуса и полномочий автономии, насильственную украинизацию, когда нам запрещали говорить на родном языке, и многое другое", — заключил Трофимов.

Крым вернулся в состав России в марте 2024 года по итогам референдума. Киев до сих пор считает, что Крым — это украинская территория, временно оккупированная Россией.

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Как изменился Крым за пять лет под контролем России? Отвечают крымчане
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым россия украина сергей трофимов
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