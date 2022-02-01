Аксёнов назвал Раде причину присоединения Крыма к России

Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал комиссии Верховной рады Украины изучить обстоятельства государственного переворота на Украине в 2014 году, который привёл к воссоединению Крыма с Россией.

Во вторник, 1 февраля, Верховная рада Украины создала временную комиссию по расследованию причин потери Крыма. Она должна будет выявить факты сотрудничества украинских чиновников с Россией, которые привели к "оккупации" Крыма в 2013-2014 годах.

По словам Аксёнова, причины "потери Крыма" давно известны.

"Точнее, причина одна — государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну", — написал Аксёнов в Telegram.

Он подчеркнул, что организаторы переворота — "действующие украинские политики и их зарубежные подельники". Аксёнов усомнился в том, что комиссия назовёт имена причастных к госперевороту лиц, поскольку комиссия заинтересована в другом: в пропаганде и сведении счётов с политическими оппонентами внутри Украины.

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