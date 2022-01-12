Песков высказался по поводу вероятного вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал комментарий по поводу вероятного членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Песков сказал, что любое расширение альянса сулит России проблемы.

"Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. НАТО — инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу", — объяснил Песков.

Как пишет "Газета.ру", ранее стало известно, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не отрицает того, что Швеция и Финляндия могут стать членами альянса. Пока обе эти страны имеют статус партнёров НАТО.

Аналогичный статус сегодня имеют также Грузия и Украина. В февраля 2019 года Киев путём внесения поправок в Конституция закрепил курс страны на будущее членство в НАТО. Украина с этого момента стала партнёром альянса с расширенными возможностями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.