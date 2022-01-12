Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал комментарий по поводу вероятного членства Финляндии и Швеции в НАТО.
Песков сказал, что любое расширение альянса сулит России проблемы.
"Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. НАТО — инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу", — объяснил Песков.
Как пишет "Газета.ру", ранее стало известно, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не отрицает того, что Швеция и Финляндия могут стать членами альянса. Пока обе эти страны имеют статус партнёров НАТО.
Аналогичный статус сегодня имеют также Грузия и Украина. В февраля 2019 года Киев путём внесения поправок в Конституция закрепил курс страны на будущее членство в НАТО. Украина с этого момента стала партнёром альянса с расширенными возможностями.
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