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Автор Игорь Рябов

Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане

Мир

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что беспорядки в Казахстане были организованы американской разведкой специально перед саммитом Россия — США, который прошёл 10 января в Женеве (Швейцария).

Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане

По словам Никонова, все революции в постсоветских странах организовал Национальный совет по разведке США, в состав которого входят 17 разведок.

Он считает, что действия совета направлены на дестабилизацию РФ, а также дружественных России государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

"В США сейчас доминирует мысль о том, что русские вот-вот нападут на Украину, следовательно — давайте подожжем им тыл, пусть русские им и занимаются, плюс ослабим позиции России непосредственно на переговорах в Женеве", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Никонов считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поступил правильно, когда попросил страны ОДКБ прислать миротворцев в республику, чтобы подавить массовые беспорядки. Депутат добавил, что государства ОДКБ также сделали правильный шаг, когда откликнулись на просьбу о помощи.

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша казахстан вячеслав никонов касым-жомарт токаев
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