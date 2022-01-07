Экс-президент США Картер: Америка стоит на краю расширяющейся пропасти

Америка находится на самом краю пропасти, которая неумолимо расширяется, и грозит ей гражданским конфликтом, если только руководство страны не предпримет соответствующие меры по его предотвращению. Такое мнение изложил бывший президент США Джимми Картер в материале для газеты The New York Times.

Картер вспомнил, что похожий случай мог произойти ещё год назад, когда сторонники Дональда Трампа захватили Капитолий в Вашингтоне.

"Разъяренная толпа, возглавляемая недобросовестными политиками, штурмовала Капитолий и почти преуспела в предотвращении демократической передачи власти", — написал Картер.

Экс-глава государства отметил, что бывшие лидеры США выразили свою уверенность законностью президентских выборов 2020 года, и были возмущены агрессией и напором митингующих. Картер считал, что этот инцидент станет уроком для американской нации, и раскол в обществе по политическим взглядам прекратится. Но сегодня, по его мнению, всё опять к этому вернулось.

"Наша великая нация сейчас балансирует на краю расширяющейся пропасти. Без немедленных действий мы рискуем столкнуться с гражданским конфликтом и потерять нашу драгоценную демократию", — отметил Картер.

Политик выразил обеспокоенность тем, что силовые методы, которые могут быть использованы для сохранения американского образа жизни, угрожают демократии. Бывший президент убеждён, что американцам нельзя отступать от законов и принципов Конституции и не допускать поляризации общества.

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