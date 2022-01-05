В Алма-Ате протестующие разгромили офис телерадиокомпании "Мир"

В казахстанском городе Алма-Ата участники акций протеста ворвались в офис представительства телерадиокомпании "Мир" и разгромили его, уничтожив оборудование. Все сотрудники "Мира" были своевременно эвакуированы. Сейчас они находятся в безопасности, сообщается в Telegram-канале "МИР 24. Первый Евразийский".

Ранее протестующие захватили городскую администрацию Алма-Аты и резиденцию президента Казахстана.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже по всей стране начались массовые протесты, которые в некоторых городах вылились в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. По мнению политологов, события в Казахстане свидетельствуют о майданном сценарии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.