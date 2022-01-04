Экс-депутат Рады испытывает стыд за Зеленского и его команду

Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, как относятся к команде президента Владимира Зеленского на Украине и за рубежом. По его словам, гражданам страны "стыдно за нацию" из-за своего лидера, а мировое сообщество от него "устало". Своим мнением политик поделился в эфире телеканала "Наш".

По мнению Мураева, люди, занимающие самые высокие государственные посты, являются случайными, и не соответствуют словосочетанию "правящая элита".

"Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, который "из грязи — в князи"… Всегда называлась "правящая элита", потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право управлять государством. На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье", — заявил экс-депутат.

Мураев сожалеет, что в мире Украину судят по тем людям, которые стоят или стояли у власти в стране в последнее время, за действия которых украинцам стыдно.

"Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь", — заключил Мураев.

Детутат Рады признался, что мечтает, чтобы Украиной руководили лучшие её представители.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.