Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"

В ответ на запрос «Сколько лет придурку» поисковая система Google выдаёт неожиданный для пользователя результат. Первая ссылка, которую видит набравший этот запрос – это биография украинского лидера Владимира Зеленского с официального правительственного ресурса. Таким наблюдением поделился в своём Telegram Тарас Березовец, украинский политолог.

По информации издания «Страна.ua», после Зеленского второй в выдаче по этому запросу появляется ссылка на биографию российского артиста Никиты Джигурды, а третьей – ссылка на биографию певца и шоумена Прохора Шаляпина в Википедии.

Популярность действующего украинского лидера претерпела значительные изменения за последние два года. Согласно отчёту компании Google, в 2019 году, только что избранный президентом Украины Зеленский стал самым популярным человеком года на основании запросов пользователей, оставив позади себя актрису Анастасию Заворотнюк и бывшего украинского президента Петра Порошенко.

В ноябре 2021 года ситуация поменялась кардинально, и рейтинг Зеленского стал крайне низким. Согласно результатам последних опросов, 72% респондентов на Украине не одобряют деятельность Зеленского.

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