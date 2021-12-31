Волошин: на войну с Россией у Украины будет 8 минут

Украина выстоит против войск России, в случае войны, не больше восьми минут, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

По словам политика, украинское руководство не понимает, что такое высокотехнологичная война. А у российской стороны многократное преимущество перед армией Незалежной.

"У России многократное преимущество в авиации — те же крылатые ракеты… Как мне говорил один товарищ с российской стороны — восемь минут на подавление сопротивления, а там уже есть варианты. Реально восемь минут. Первый удар, который наносится по штабам бригад, складам вооружений, горюче-смазочных материалов, ключевым военным объектам, аэродромам и так далее", — цитируют "Известия" выступление Волошина на украинском телевидении.

При этом, по мнению парламентария, российским военным даже нет необходимости "вторгаться" на физическую территорию Украины. По его словам, "солдаты останутся в окопах", но при этом Незалежная лишится армии.

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