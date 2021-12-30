"Быть бы живу": в Раде отреагировали на предстоящие переговоры глав РФ и США

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин призвал не расценивать отсутствие Украины на предстоящих переговорах между РФ и США как провал.

В своём Facebook-аккаунте политик отметил, что Киев сделал всё, чтобы сам факт диалога глав каких-либо государств с Россией в качестве альтернативы "решению украинского вопроса" Москвой воспринимали как благо.

"Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", — обратился депутат к старой пословице.

Также он признался, что его "умиляют" высказывания такого плана:

"Опять переговоры об Украине без Украины".

По словам Волошина, уже поздно рефлексировать по этому поводу.

В четверг, 30 декабря, в закрытом режиме пройдёт телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Известно, что главы государств обсудят конфликтную ситуацию вокруг Украины и предстоящие дипломатические переговоры по гарантиям безопасности.

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