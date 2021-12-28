В Польше заявили, что страна перестаёт быть транзитёром российского газа

Эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк заявил, что Польша перестаёт быть транзитёром российского газа.

По словам Шченьсняка, российский газ не идёт через польский участок газопровода "Ямал — Европа".

"То есть россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем — 2,5 миллиарда кубометров, но 30 миллиардов кубометров, это в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идет в данный момент в Германию", — сказал Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.

Эксперт отметил, что Польша теряет транзитную позицию и не получает доходы от обслуживания трубопровода.

Он добавил, что с недавних пор Россия начала рассматривать Польшу в качестве запасного участка транзита газа. То есть основные поставки идут по Nord Stream 1, турецкому или украинскому участкам, а Польша стала резервным путём транзита, куда не направляется "голубое топливо" при отсутствии спроса.

Шченьсняк подчеркнул, что Польша тратит большие деньги содержание всей инфраструктуры, но не получает доходов

"Здесь мы — жертвы большой геополитической игры, над нашими головами с одной стороны Россия, с другой Германия, но также и США", — заявил эксперт.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что "Газпром" не бронирует прокачку по газопроводу "Ямал — Европа" из-за отсутствия заявок на покупку газа.

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