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Казахстан направил гуманитарную помощь Афганистану почти на 2 млн. долларов

Мир

Казахстан в рамках гуманитарной помощи Афганистану направил в Кабул медикаменты и продовольственные товары. По сообщению пресс-службы министерства торговли и интеграции, всего "груз" обошёлся почти в два миллиона долларов.

Казахстан направил гуманитарную помощь Афганистану почти на 2 млн. долларов

"Сегодня мы дополнительно привезли 1,5 тонны груза (медикаменты). Кроме этого из Казахстана уже выехал гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами в объёме порядка 155 тонн или на сумму $1,9 млн.", — цитирует сообщение казахстанского министерства "Интерфакс".

Кроме того, по поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Астана также выделила гуманитарную помощь Афганистану в виде 5 тысяч тонн муки.

"Наша страна, как и многие международные партнёры, выражает надежду, что активная фаза межафганского конфликта завершена и пришло время для восстановления страны в постконфликтном периоде", — пояснил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

При этом Султанов отметил, что Казахстан старается "не вмешиваться" во внутренние дела Афганистана и рассчитывает, что афганский народ "сам вправе определять своё будущее".

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