Экс-глава СБУ рассказал, кто кого "напрягает" и почему Украина "терпила"

Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что Украина выступает в роли "терпилы" в отношениях с Россией и Западом. По мнению генерала, Незалежную не возьмут в НАТО, но власти не желают этого признавать.

При этом Вовк подчеркнул, что не видит никакой угрозы "вторжения" с российской стороны.

"Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий — терпилы по большому счёту", — заявил генерал в эфире телеканала "Наш".

Вовк подчеркнул, что все уже поняли, что Незалежную не собираются брать в альянс НАТО.

"Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО", — резюмировал экс-глава СБУ.

Ранее Pravda.Ru цитировала главу СНБО Украины, который заявил, что у Незалежной есть "секретное оружие". По его словам, именно оно поможет отразить и ответить на возможную военную атаку с российской стороны.

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