Advance: Европу ждёт война, если запад пересечёт "красные линии" Путина

В Европе может начаться большая война, если США пересекут "красные линии", обозначенные российскими властями, пишет журналист Д. Марьянович в хорватской газете Advance.

Ранее на форуме "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин обозначил "красные линии". Они могут быть нарушены, если НАТО разместит в соседней с Россией стране вооружение, сказал тогда глава государства. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пересечение "красной линии" — это вступление Украины в Североатлантический альянс.

По словам Марьяновича, для России "красной линией" является Украина, которая может равняться на западные страны, дружить с ЕС, однако ей нельзя вступать в НАТО. Членство Украины в альянсе сделает западную границу России фронтом с враждебно настроенным военным блоком.

Автор статьи предупредил, что над Европой нависла угроза вооружённого конфликта, который может свести на нет все её достижения после Второй мировой войны. Колумнист считает ошибочным заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон "не приемлет российских "красных линий" по Украине.

Марьянович провёл параллель между текущей ситуацией на востоке Европы и Карибским кризисом 1962 года, когда США и СССР разместили ядерное оружие в Турции и на Кубе соответственно. Журналист убеждён, что у Москвы есть право требовать, чтобы Запад отказался от размещения вооружения на Украине.

По мнению автора материала, единственный способ избежать конфликта — наладить диалог.

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