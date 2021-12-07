Глава ЦРУ Бёрнс признался, что во время работы в Москве стал седым

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс признался, что своей сединой он обязан работе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

"Во время работы послом в РФ у меня появилась большая часть седины. Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году по поводу ядерного оружия", — рассказал директор ЦРУ в беседе с Wall Street Journal.

Уильям Бёрнс был послом США в России в период с 2005 по 2008 годы.

В ноябре 2013 года Ираном и ещё шесть странами было подписано соглашение, получившее название Совместный план действий. Согласно ему Иран ограничивал свою ядерную программу, а в отношении него смягчали санкции. На то, чтобы согласовать этот документ, участникам потребовалось ещё 20 месяцев. Окончательный вариант был подписан Россией, Китаем, США, Великобританией, Германией, Францией, ЕС и Ираном 14 июля 2015 года. Он получил название Совместного всеобъемлющего плана действий, или "Иранского соглашения".

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