Директор ЦРУ Уильям Бёрнс признался, что своей сединой он обязан работе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
"Во время работы послом в РФ у меня появилась большая часть седины. Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году по поводу ядерного оружия", — рассказал директор ЦРУ в беседе с Wall Street Journal.
Уильям Бёрнс был послом США в России в период с 2005 по 2008 годы.
В ноябре 2013 года Ираном и ещё шесть странами было подписано соглашение, получившее название Совместный план действий. Согласно ему Иран ограничивал свою ядерную программу, а в отношении него смягчали санкции. На то, чтобы согласовать этот документ, участникам потребовалось ещё 20 месяцев. Окончательный вариант был подписан Россией, Китаем, США, Великобританией, Германией, Францией, ЕС и Ираном 14 июля 2015 года. Он получил название Совместного всеобъемлющего плана действий, или "Иранского соглашения".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.