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ЦРУ США: Россия может быть готова к риску на Украине из-за "аппетита Путина "

Мир

ЦРУ США пока не готово с точностью сказать, будет ли Россия применять силу в отношении Украины, однако, Москва готова к риску. Как подчеркнул директор ведомства Уильям Бёрнс, не стоит недооценивать "аппетит Путина".

ЦРУ США: Россия может быть готова к риску на Украине из-за "аппетита Путина "

Кроме этого, Бёрнс отметил, что все ждут переговоров Путина и Байдена, которые дадут возможность "разрядить" ситуацию. Выступление директора ЦРУ прошло за закрытыми дверями, однако ряду американских СМИ удалось "раздобыть" выдержки из доклада.

"Мы не знаем, принял ли Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия. Я бы не стал недооценивать аппетит Путина к риску по Украине", — цитирует главу ЦРУ Bloomberg.

Ситуация вокруг видеоконференции президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена продолжает "накаляться". Как ранее писала Pravda.Ru, ряд политиков высказались о предмете разговора глав двух государств. Так, Великобритания пообещала всецело поддержать Незалежную в вопросе возвращения Крыма, а госсекретарь Блинкен заявил, о "непоколебимом суверенитете" Украины.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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