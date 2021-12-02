По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и США объединили свои усилия по сдерживанию российской агрессии, в связи с чем занимаются совместной разработкой комплекса мер, направленных на "сдерживание России от дальнейшей агрессии".
Сообщение об этом появилось в Twitter у Кулебы после разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Кулеба подчеркнул, что их встреча с Блинкеном была "дружеской".
"Дружеская встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жёсткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнёрства Украины и США", — написал в своём посте Кулеба.
Ранее Блинкен напомнил, что следование Минским соглашениям будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.
Ранее Госдеп США оповестил о поездке Блинкена в Европу с целью оценки совместно с союзниками из НАТО активности РФ на российско-украинской границе.
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