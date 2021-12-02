США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и США объединили свои усилия по сдерживанию российской агрессии, в связи с чем занимаются совместной разработкой комплекса мер, направленных на "сдерживание России от дальнейшей агрессии".

Сообщение об этом появилось в Twitter у Кулебы после разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Кулеба подчеркнул, что их встреча с Блинкеном была "дружеской".

"Дружеская встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жёсткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнёрства Украины и США", — написал в своём посте Кулеба.

Ранее Блинкен напомнил, что следование Минским соглашениям будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее Госдеп США оповестил о поездке Блинкена в Европу с целью оценки совместно с союзниками из НАТО активности РФ на российско-украинской границе.

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