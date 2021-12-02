Блинкен заявил о несоблюдении РФ перемирия в Донбассе

Россия не соблюдает условия перемирия в Донбассе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжёлого вооружения не выполняется", — цитирует РИА Новости заявление Блинкена на совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокой вероятность военных действий в Донбассе, указав на рост количества провокаций на линии соприкосновения и заявив, что это является предметом обеспокоенности российских властей.

Представитель Кремля подчеркнул, что Киев делает невозможными переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, не соблюдая минские соглашения, и пытается представить Россию стороной конфликта в ЛДНР.

Песков назвал напряжённой ситуацию в Донбассе и предположил, что власти Украины не исключают возможности силового решения конфликта.

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