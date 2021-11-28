Британцы оценили российские ракеты "Циркон"

Читатели британской газеты Daily Mail оценили новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Пользователь под ником hon estone отметил, что Россия не планировала создавать такие ракеты, пока не вступила в противостояние с Западом, который "хочет унизить все остальные страны".

По мнению комментатора ABC, Москва имеет право создавать такое оружие. Он задался вопросом, почему журналисты Daily Mail сочиняют пугающие заголовки, когда пишут про российское оружие, однако не делают так при обзорах вооружения США или Великобритании.

По словам юзера JustAnotherVoice, если бы любая другая страна была окружена "со всех сторон недружественными государствами", то поступила бы точно так же, как и Россия.

J.R.Schwarzenhammer пошутил, что в России нет такого количества ракет, как в США полов.

Ранее немецкое издание Stern, ссылаясь на авторитетных западных экспертов, сообщило, что "Циркон" оказался куда более смертоносным и быстрым, чем ожидалось ранее. "Циркон" в случае необходимости сможет за считанные минуты уничтожить здание Пентагона, считают авторы материала.

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