Украине предрекли потерю нескольких регионов по примеру Крыма и ЛДНР

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что если Украина откажется от "Минска-2", то рискует потерять часть своих территорий, которые могут войти в состав РФ.

Скачко отметил, что Украина не превращается в анти-Россию только из-за минских договорённостей, и Москва будет настаивать на их выполнении. Если же Киев отложит "Минск-2", то это приведёт к дроблению Украины, считает эксперт.

Журналист предсказал, что Донецкая и Луганская область в полном составе отойдут к России.

"Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР", — сказал Скачко в интервью YouTube-каналу Topinform.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука выразил опасение, что Киев может потерять шесть областей, если выйдет из Минских соглашений.

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