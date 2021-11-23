В Сети стал популярен видеоролик, на котором президент США Джо Байден уходит с трибуны после пресс-конференции.
Во вторник, 23 ноября в Белом доме Байден отвечал на вопросы журналистов, которые касались в основном внутренней политики. Закончив речь, американский лидер сказал "спасибо" собравшимся и пошёл к выходу. В этот момент представители СМИ начали выкрикивать вопросы, адресованные Байдену. Однако их голоса заглушила внезапно включившаяся музыка, под которую президент покинул трибуну.
Ведущий консервативного подкаста Бенни Джонсон написал в Twitter:
"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы".
В комментариях к твиту Джонсона американцы высмеяли попытку Байдена "скрыться" от журналистов.
Одному из пользователей музыка напомнила "переход между сценами в сериале". Другой отметил, что в конце следовало бы вставить "аудиодорожку записанного смеха", как в ситкомах. Третьему комментатору показалось, что такая музыка включается "во время ожидания при звонке в компанию".
Юзеры начали советовать администрации Байдена, какую музыку стоит включить в следующий раз во время ухода от журналистов. Многие сошлись во мнении, что подойдёт песня "The Girl From Ipanema".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.