Американцы высмеяли Байдена за уход от журналистов под музыку

В Сети стал популярен видеоролик, на котором президент США Джо Байден уходит с трибуны после пресс-конференции.

Во вторник, 23 ноября в Белом доме Байден отвечал на вопросы журналистов, которые касались в основном внутренней политики. Закончив речь, американский лидер сказал "спасибо" собравшимся и пошёл к выходу. В этот момент представители СМИ начали выкрикивать вопросы, адресованные Байдену. Однако их голоса заглушила внезапно включившаяся музыка, под которую президент покинул трибуну.

Ведущий консервативного подкаста Бенни Джонсон написал в Twitter:

"Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы".

В комментариях к твиту Джонсона американцы высмеяли попытку Байдена "скрыться" от журналистов.

Одному из пользователей музыка напомнила "переход между сценами в сериале". Другой отметил, что в конце следовало бы вставить "аудиодорожку записанного смеха", как в ситкомах. Третьему комментатору показалось, что такая музыка включается "во время ожидания при звонке в компанию".

Юзеры начали советовать администрации Байдена, какую музыку стоит включить в следующий раз во время ухода от журналистов. Многие сошлись во мнении, что подойдёт песня "The Girl From Ipanema".