Учёные ВМО предрекли исчезновение с карты мира островных стран

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала доклад, в котором говорится о том, что из-за глобального изменения климата могут исчезнуть малые островные государства в Тихом океане. Учёные предупредили о штормах и наводнениях в Юго-Восточной Азии, а также регулярных пожарах в Австралии.

Исследователи климата предсказали, что в ближайшие пять лет исчезнет ледник, который находится между Гималаями и Андами.

Эксперты отметили, что температура моря и Тихого океана повышается в три раза быстрее среднемировых темпов, а тепловые волны обесцвечивают коралловые рифы и могут уничтожить жизненно важные подводные экосистемы.

Если температура воздуха на планете поднимется на два градуса превысит доиндустриальный уровень, то с высокой долей вероятности 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут исчезнуть, что повлияет на миграцию рыбы и планктона. Экономика таких малых островов Тихого океана, как Вануату, Тонга, Новая Каледония "завязана" на рыболовстве. Если местные жители потеряют возможность ловить и продавать рыбу, то эти государства придут в упадок, и люди покинут острова/





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