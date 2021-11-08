В Польше заявили о попытках силового пересечения границы мигрантами

Польские пограничники зафиксировали попытки силового пересечения границы группами нелегальных мигрантов. Об этом сообщила представитель Пограничной стражи Польши Эвелина Шчепаньская.

"Были силовые попытки перехода. Они постоянно происходят", - цитирует Шчепаньскую ТАСС. Представитель ведомства отметила, что мигрантам пока не удалось проникнуть на польскую территорию.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил подготовке Белоруссией крупной переброски нелегальных мигрантов в Польшу.

По данным Пограничной стражи Польши, к границе направилась колонна из нескольких тысяч мигрантов.

"По нашим оценкам, несколько тысяч людей направляется в сторону польской границы. … Белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", - цитирует представителя Пограничной стражи РИА Новости.

Из-за ситуации с мигрантами на границе в Польше повысили боевую готовность войск территориальной обороны. В Минобороны Польши заявили об увеличении численности солдат на границе республики до 12 тысяч.

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