Польские пограничники зафиксировали попытки силового пересечения границы группами нелегальных мигрантов. Об этом сообщила представитель Пограничной стражи Польши Эвелина Шчепаньская.
"Были силовые попытки перехода. Они постоянно происходят", - цитирует Шчепаньскую ТАСС. Представитель ведомства отметила, что мигрантам пока не удалось проникнуть на польскую территорию.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил подготовке Белоруссией крупной переброски нелегальных мигрантов в Польшу.
По данным Пограничной стражи Польши, к границе направилась колонна из нескольких тысяч мигрантов.
"По нашим оценкам, несколько тысяч людей направляется в сторону польской границы. … Белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", - цитирует представителя Пограничной стражи РИА Новости.
Из-за ситуации с мигрантами на границе в Польше повысили боевую готовность войск территориальной обороны. В Минобороны Польши заявили об увеличении численности солдат на границе республики до 12 тысяч.
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