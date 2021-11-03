Мэром Нью-Йорка стал Эрик Адамс

В Нью-Йорке завершились выборы мэра. По предварительным данным, уверенно лидирует демократ Эрик Адамс. Он набирает 66,14% голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Его главный оппонент, республиканец Кёртис Слива, уже признал поражение. Он набирает 28,66% голосов. Остальные семь кандидатов не получают и 3% голосов.

Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка после Дэвида Динкинса, который возглавлял этот город в 90-е годы.

Адамс приступит к обязанностям 1 января. Его уже поздравила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Предвыборные обещания нового мэра: покончить с преступностью в городе, особенно выросшей с началом пандемии. Также он выступает против принудительной вакцинации.

Главным соперником Эрика Адамса был республиканец Кёртис Слива. Перед выборами кандидаты развернули непростую борьбу за кресло главы города и не жалели слов оскорблений в адрес друг друга.

Ранее мэром Нью-Йорка был Билл де Блазио.

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