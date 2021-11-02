"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не переживет еще один отопительный сезон, если сохранятся нынешние цены на газ и уголь.

Климкин считает, что предстоящая зима будет очень сложной для Украины. Он выразил надежду, что всё будет хорошо.

Если цена на уголь останется на уровне исторического максимума в 300 долларов, а газ не подешевеет, то "мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем", отметил экс-глава МИД Украины.

"И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет", — цитирует Климкина РИА Новости.

Он призвал власти страны убеждать Евросоюз, что после запуска "Северного потока-2" нельзя забывать про Украину. Нужно напоминать Брюсселю, что страна важна для энергетической безопасности ЕС, подчеркнул бывший министр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что энергетический кризис в Европе не помешал стране подготовиться к отопительному сезону, поэтому украинцы будут в тепле.

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