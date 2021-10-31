Пентагон следит за ситуацией на российско-украинской границе

Официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот заявил, что Министерство обороны США пристально следить за ситуацией, которая разворачивается на российско-украинской границе.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", - цитирует подполковника ТАСС.

Так Семелрот прокомментировал статью газеты The Washington Post. Ранее издание сообщило, что США "всерьёз озабочены возобновившимся наращиванием российских войск вблизи украинской границы". Те же самые источники, "говорившие с газетой на условиях анонимности", напомнили, что "аналогичная ситуация" уже была в апреле и вызвала тогда "международный резонанс".

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