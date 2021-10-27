Украине хватит газа на отопительный сезон

Украине хватит газа на отопительный сезон. Так заявил премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на канале правительства в YouTube. По его словам, в подземных хранилищах сейчас почти 19 миллиардов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" потребовала ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за низких запасов газа и угля.

Национальная федерация работодателей Украины 20 октября выпустила заявление, в котором указала на катастрофическую ситуацию на рынках энергетических ресурсов. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошёл огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4-5 раз выше, чем у их конкурентов.

В тот же время жители страны жалуются на низкое качество бытового газа: он плохо греет и неприятно пахнет.

В среду, 27 октября, стало известно, что Украина готова подписать с "Газпромом" долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 миллиардов кубометров газа. Контракт рассчитан на 15 лет.

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