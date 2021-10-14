В Австралии найден новый опасный для человека генотип вируса Хендра

Австралийские учёные выявили новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), который переносят летучие собаки (крыланы). Через лошадей эта разновидность вируса может попасть в организм человека.

По данным Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO), вирус Хендра может попасть к человеку через лошадей, а к ним — от летучих собак. Специалисты предполагают, что новый генотип не будет напрямую передаваться людям.

Тем не менее, в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс лошади уже заразились вирусом Хендра. Теперь учёные опасаются, что зараза может распространиться по Австралии и поразить всех лошадей. Несмотря на то, что они получают вакцину от вируса Хендра, новый генотип может оказаться сильнее прививки. В таком случае Австралия рискует лишиться всех лошадей.

CSIRO не рекомендует людям трогать летучих собак. Делать это могут только подготовленные специалисты с определёнными прививками. В Австралии крыланы являются охраняемыми животными, поскольку они сохраняют эвкалиптовые леса, опыляя их и перенося семена.

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