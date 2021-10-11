Business Insider: США не будут воевать с Китаем за Тайвань

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис написал в статье, опубликованной в издании Business Insider, что США не будут втягиваться в войну между Тайванем и Китаем, если она произойдет.

По словам Дэвиса, Вашингтон хочет побудить Тайвань увеличить инвестиции в свою оборону для сдерживания Китая.

Офицер считает, что США не должны воевать на стороне Тайваня, если Китай захочет захватить остров, потому что такая война приведет к колоссальным потерям, и стране потребуется не менее 10 лет, чтобы оправиться от последствий. Кроме того, есть риск, что противостояние перерастет в полномасштабную ядерную войну между державами. Если США ввяжутся в конфликт, то ничего не приобретут, а лишь потеряют. Если Вашингтон будет проводить сдержанную политику, то получит преимущество над КНР, который ослабнет после войны с Тайванем, отметил Дэвис.

Тайвань является частично признанным государством, которое появилось после того, как Коммунистическая партия победила Гоминьдан в гражданской войне 1945-1950 годов, и силы Чана Кайши перебрались на соседний с Китаем остров. Пекин считает Тайвань частью своей территории.

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