ВОЗ: Украина может обеспечить вакциной 70% граждан

Глава Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что страна сможет обеспечить вакциной от COVID-19 порядка 70% своих граждан.

По мнению специалиста, в стране скоро может произойти резкий рост заболеваемости. При этом на данный момент вакцинировано только 10% жителей республики.

"Это совсем не тот уровень, который мы видим в других странах Европы, где охват вакцинацией достигает более 60%", — цитирует Хабихта "Интерфакс".

Специалист полагает, что благодаря правильной разъяснительной работе страна может достигнуть совершенно других уровней в вопросах вакцинации. Так, Украина способна обеспечить охват препаратами 70% населения.

"Нужно больше информационных материалов давать людям, чтобы они понимали, что такое вакцины, в чем преимущества вакцинации", — отметил глава Бюро.

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