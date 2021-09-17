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Политолог объяснил почему Украина решилась на шантаж Евросоюза

Политика

Украина начала шантажировать Европу прекращением поставок газа. По мнению политолога Ростислава Ищенко, это связано со страхом остаться без газа совсем.

Политолог объяснил почему Украина решилась на шантаж Евросоюза

Как пояснил эксперт, Киев в настоящее время чувствует безопасность, так как имеет контракт с Газпромом, однако понимает, что через три года может остаться без его поддержки. В связи с этим Киев начал поиски способов сохранения своей газотранспортной система в нынешнем состоянии.

"Киев зря пугает ЕС переориентацией газа на внутреннее потребление. Во-первых, это невозможно. Все равно надо, чтобы через нее какой-то газ шел. Там только технологического газа должно быть порядка от пяти до десяти миллиардов кубов", — приводит ФАН слова политолога.

Ростислав Ищенко уточнил, что если Украина останется без газа, то ей придется его покупать. Для России или Германии это было бы доступно, но для Украины это станет значительными тратами.

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Украине дорого обойдется российский газ?
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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