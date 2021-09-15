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Парламент Сербии принял закон о защите кириллицы

Мир

Народная скупщина (парламент) Сербии принял закон "Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма.

Парламент Сербии принял закон о защите кириллицы

В пресс-службе парламента сообщили, что закон был принят в День сербского единства, свободы и национального флага. Закон был принят единогласным решением в однопалатном парламенте страны. За принятие документа в законную силу проголосовал 191 депутат.

Спикер парламента Ивица Дачич заявил, что чиновники сделали важный вклад в празднование Дня сербского единства.

Закон внесен на рассмотрение к президенту Сербии Александру Вучичу. Согласно документу, предприятия с государственным капиталом и СМИ должны использовать кириллицу.

Частные компании, использующие кириллицу в деятельности, смогут получить налоговые льготы.

Вместе с Сербией закон был принят парламентом Республики Сербской — энтитетом Боснии и Герцеговины.

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Автор: Владан Джурич, Куратор: Любовь Степушова
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