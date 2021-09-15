Парламент Сербии принял закон о защите кириллицы

Народная скупщина (парламент) Сербии принял закон "Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма.
В пресс-службе парламента сообщили, что закон был принят в День сербского единства, свободы и национального флага. Закон был принят единогласным решением в однопалатном парламенте страны. За принятие документа в законную силу проголосовал 191 депутат.
Спикер парламента Ивица Дачич заявил, что чиновники сделали важный вклад в празднование Дня сербского единства.
Закон внесен на рассмотрение к президенту Сербии Александру Вучичу. Согласно документу, предприятия с государственным капиталом и СМИ должны использовать кириллицу.
Частные компании, использующие кириллицу в деятельности, смогут получить налоговые льготы.
Вместе с Сербией закон был принят парламентом Республики Сербской — энтитетом Боснии и Герцеговины.
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