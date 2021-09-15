Парламент Сербии принял закон о защите кириллицы

Народная скупщина (парламент) Сербии принял закон "Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма.

В пресс-службе парламента сообщили, что закон был принят в День сербского единства, свободы и национального флага. Закон был принят единогласным решением в однопалатном парламенте страны. За принятие документа в законную силу проголосовал 191 депутат.

Спикер парламента Ивица Дачич заявил, что чиновники сделали важный вклад в празднование Дня сербского единства.

Закон внесен на рассмотрение к президенту Сербии Александру Вучичу. Согласно документу, предприятия с государственным капиталом и СМИ должны использовать кириллицу.

Частные компании, использующие кириллицу в деятельности, смогут получить налоговые льготы.

Вместе с Сербией закон был принят парламентом Республики Сербской — энтитетом Боснии и Герцеговины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.