Польша планирует построить 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией

Власти Польши планируют возвести на границе с Белоруссией забор высотой 2,5 метра, сообщает РБК со ссылкой на главу польского министерства национальной обороны Мариуша Блащака.

По его словам, строительством забора займутся военнослужащие и пограничники.

Пока Польша устанавливает на границе с Белоруссией заграждение из колючей проволоки. На данный момент его протяжённость составляет 100 километров. Как сообщил Мариуш Блащак это заграждение планируется удлинить ещё на 50 километров.

Ранее министр национальной обороны сообщал о привлечении около 900 военнослужащих к патрулированию польско-белорусской границы из-за потока мигрантов, движущихся через неё в Евросоюз.

Напомним, на состоявшейся 23 августа на внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил об устроенном Польшей пограничном конфликте.

По словам президента, с территории Польши на границу с Белоруссией под угрозой применения оружия были выдавлены несколько десятков нелегальных мигрантов.

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