Пентагон: Кабул сдастся талибам в самое ближайшее время

В Пентагоне считают, что столица Афганистана Кабул будет захвачена боевиками Талибана* (организация, запрещенная в РФ) в течение полугода.

Об этом сегодня пишет The Washington Post.

Впрочем, уточняет автор материала, среди военных есть мнение, что случится это даже раньше — "в течение 30-90 дней".

"Некоторые официальные лица заявили, что, хотя они и не уполномочены обсуждать эту оценку, они считают ситуацию в Афганистане более тяжелой, чем она была в июне, когда сотрудники разведки оценили, что падение столицы может наступить уже через шесть месяцев после вывода американских военных. Все движется в неправильном направлении”, — сказал в интервью газете "один человек, знакомый с новой оценкой военной разведки".

Пессимистический прогноз Пентагона вызван тем, что талибы "победоносно" продвигаются по территории страны: на захват восьми региональных столиц им потребовалось всего четыре дня.

О том, что "приговор Кабулу" окончательный, свидетельствует и намерение Госдепа эвакуировать американских дипломатов и других невоенных сотрудников из Афганистана:

по словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, "некоторые сценарии предполагают падение Кабула в течение 30-90 дней, поэтому начата подготовка к эвакуации сотрудников посольств США".

Брюс Ридель, бывший сотрудник ЦРУ, который руководил обзором политики США в отношении Афганистана и Пакистана для президента Барака Обамы в 2009 году, сказал, что ситуация в Афганистане "мрачная, хуже, чем многие ожидали”.

"Опасность, — добавил он, — заключается в том, что импульс наступления талибов сокрушит афганское правительство, и оборона Кабула рухнет”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже заявила, что теперь вся ответственность лежит на афганских лидерах.

"Президент по-прежнему считает, что не является неизбежным, что "Талибан*" (организация, запрещенная в РФ) заберет власть над Кабулом или стране, потому что афганские национальные силы безопасности намного превосходят по численности талибов — у них больше 300 000 военнослужащих”.

Кстати, Псаки, видимо, забыла, что в прошлом году Пентагон указывал, что солдат у властей Афганистана "намного меньше" из — за коррупции в афганских вооруженных силах, которая включает в себя "солдат-призраков” — персонал, учитываемый на бумаге, но не существующий в реальности.

Кроме того, часть военнослужащих в последнее время покинули свои посты, столкнувшись с угрозами со стороны талибов.