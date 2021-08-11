После захвата талибами 8-ой провинции Байден призвал афганцев "бороться за себя"

За сутки талибы захватили еще две столицы провинций Афганистана. Теперь под их контролем восемь крупных городов.

Победоносное шествие "Талибана"* (организации, запрещенной в РФ) продолжается четыре дня.

После серии нападений во вторник группировка боевиков захватила город Фарах на юго-западе страны — столицу одноименной провинции, а также столицу провинции Баглан Пуль-э-Хумри, расположенную всего в 200 км от Кабула.

Местные чиновники подтвердили, что оба города попали в руки боевиков.

"Талибы сейчас находятся в городе”, — заявил AFP депутат афганского парламента Баглана Мамур Ахмадзай, добавив, что боевики "подняли свой флаг на главной площади и на здании администрации губернатора”.

Талибы захватили в общей сложности восемь провинциальных столиц в течение четырех дней, поскольку они усиливают атаки по всему Афганистану:

в пятницу был захвачен Зарандж в провинции Нимроз;

в субботу — Шеберган в провинции Джаузджан;

в воскресенье пали города Сар-э-Пол и Талукан и Кундуз — один из крупнейших городов на северо-востоке;

в понедельник — Айбак в провинции Саманган.

США продолжает вывод войск

Комментируя военные успехи талибов, президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении вывести американские войска из страны после 20-летней кампании, и что план "не изменится”, а также призвал афганских чиновников объединиться для защиты своей страны, утверждая, что они хорошо подготовлены для этого.

"За 20 лет мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 000 афганских военнослужащих, — сказал Байден во время утреннего брифинга в Белом доме. — Мы потеряли тысячи убитыми и ранеными, тысячи американских солдат. Афганцы сами должны бороться за себя. Сражайтесь за свою нацию".

Сегодня в Афганистане

Боевики "Талибана"* (запрещенной в РФ организации) в настоящее время осаждают столицы Гильменд и Кандагар на юге страны.

Во вторник они объявили, что "находятся на грани вступления в город Фейзабад" — столицу Бадахшанской области, и что местные правительственные силы” понесли там тяжелые потери".

Главный город Мазари-Шариф в провинции Балх также подвергается нападению, хотя афганское правительство заявило, что вторжение туда "удалось отразить".

Наиболее тревожными для афганских чиновников и их американских коллег являются удары талибов по Кабулу. За последнюю неделю боевики взорвали несколько заминированных автомобилей в городе и осуществила ряд целенаправленных убийств, разжигая опасения, что вскоре начнется захват города.

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