EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Средства личной гигиены увеличивают количество смога, висящего над городами
Почему все антиалкогольные компании проваливались и в России, и в США
NIH: Дефицит витамина B12 можно определить по состоянию языка
The Guardian: островным государствам Тихого океана грозит исчезновение
Бесплатный российский полис ОМС в ДНР оказался платным
Врачи запретили МакSим петь ещё год
Лысаков: "Побеждают те, кому позволили избираться"

После захвата талибами 8-ой провинции Байден призвал афганцев "бороться за себя"

Мир

За сутки талибы захватили еще две столицы провинций Афганистана. Теперь под их контролем восемь крупных городов.

  • Победоносное шествие "Талибана"* (организации, запрещенной в РФ) продолжается четыре дня.
 

После серии нападений во вторник группировка боевиков захватила город Фарах на юго-западе страны — столицу одноименной провинции, а также столицу провинции Баглан Пуль-э-Хумри, расположенную всего в 200 км от Кабула.

Местные чиновники подтвердили, что оба города попали в руки боевиков.

"Талибы сейчас находятся в городе”, — заявил AFP депутат афганского парламента Баглана Мамур Ахмадзай, добавив, что боевики "подняли свой флаг на главной площади и на здании администрации губернатора”.

Талибы захватили в общей сложности восемь провинциальных столиц в течение четырех дней, поскольку они усиливают атаки по всему Афганистану:

  • в пятницу был захвачен Зарандж в провинции Нимроз;
  • в субботу — Шеберган в провинции Джаузджан;
  • в воскресенье пали города Сар-э-Пол и Талукан и Кундуз — один из крупнейших городов на северо-востоке;
  • в понедельник — Айбак в провинции Саманган.
Афганистан
 

США продолжает вывод войск

Комментируя военные успехи талибов, президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении вывести американские войска из страны после 20-летней кампании, и что план "не изменится”, а также призвал афганских чиновников объединиться для защиты своей страны, утверждая, что они хорошо подготовлены для этого.

"За 20 лет мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 000 афганских военнослужащих, — сказал Байден во время утреннего брифинга в Белом доме. — Мы потеряли тысячи убитыми и ранеными, тысячи американских солдат. Афганцы сами должны бороться за себя. Сражайтесь за свою нацию".

Сегодня в Афганистане

Боевики "Талибана"* (запрещенной в РФ организации) в настоящее время осаждают столицы Гильменд и Кандагар на юге страны.

Во вторник они объявили, что "находятся на грани вступления в город Фейзабад" — столицу Бадахшанской области, и что местные правительственные силы” понесли там тяжелые потери".

Главный город Мазари-Шариф в провинции Балх также подвергается нападению, хотя афганское правительство заявило, что вторжение туда "удалось отразить".

Наиболее тревожными для афганских чиновников и их американских коллег являются удары талибов по Кабулу. За последнюю неделю боевики взорвали несколько заминированных автомобилей в городе и осуществила ряд целенаправленных убийств, разжигая опасения, что вскоре начнется захват города.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Талибан"* разбушевался: Взяли столицу и выпустили сотни уголовников из тюрем
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут
После захвата талибами 8-ой провинции Байден призвал афганцев "бороться за себя"
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Средства личной гигиены увеличивают количество смога, висящего над городами
Почему все антиалкогольные компании проваливались и в России, и в США
NIH: Дефицит витамина B12 можно определить по состоянию языка
The Guardian: островным государствам Тихого океана грозит исчезновение
Бесплатный российский полис ОМС в ДНР оказался платным
Популярное
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь

Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.

Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Экспертное мнение
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Российский шоу-бизнес
Мясников посоветовал Панину самому плюнуть в лицо Соловьёву
Политика. Новости и аналитика
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Правительство
МИД РФ зеркально ответил Британии: вашим у нас тоже делать нечего
Лукашенко ответил на обвинения в "отмашке на убийство" Шишова
Новости Белоруссии
Лукашенко ответил на обвинения в "отмашке на убийство" Шишова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников