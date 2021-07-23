Джордж Кент: Штаты не полезут в "урегулирование" Донбасса, а виновата Россия

Попытки Украины "втянуть" в разрешение ситуации в Донбассе ещё и США (например, через "нормандский формат") останутся, похоже, только попытками. Как сообщил временный поверенный представитель США на Украине Джордж Кент, США не хотят прямо участвовать в переговорах по урегулированию донбасского кризиса.

Напомним, что ранее за участие США в переговорном процессе высказывался Владимир Зеленский.

"…я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий", — сообщил ранее украинский президент на одном из брифингов.

Однако у США, как обычно, свои планы. Кент, выступая на украинском ТВ, отметил: участие американцы обсуждали, но решили пока воздержаться. И причина (кто бы мог подумать) — в "позиции России".

"Были напрасные попытки американских дипломатов как-то ускорить процесс… но было ясно, что россияне несерьёзно к этому относились", — сказал Кент.

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