Афганские мигранты, депортируемые из стран ЕС, не смогут вернуться домой

В связи с продвижением талибов, которые утверждают, что контролируют 85% территории, афганское правительство объявило, что оно больше не принимает "принудительное возвращение" мигрантов из стран ЕС или европейских стран, имеющих соглашения о сотрудничестве с Кабулом.

Афганистан призвал европейские страны прекратить в течение следующих трех месяцев высылку афганских мигрантов.

Афганцы составляли в 2020 году 10,6% просителей убежища в ЕС (чуть более 44 тысяч из примерно 416 600 заявок).

"Эскалация насилия со стороны террористической группировки "Талибан"* в стране и распространение третьей волны коронавируса создали серьезный экономический и социальный беспорядок, вызвав беспокойство и проблемы для народа, — говорится в заявлении министерства по делам беженцев и репатриации. — Принимающие страны должны воздерживаться от принудительной депортации афганских беженцев с 9 июля в течение следующих трех месяцев.

Напомним, ранее, в июне, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что опасается притока афганских мигрантов после окончательного вывода иностранных сил из Афганистана, который, как ожидается, будет завершен к 31 августа, и призвал ЕС "сдерживать потоки нелегальной иммиграции".

Однако талибы начали полномасштабное наступление на афганские силы, которые до сих пор оказывали слабое сопротивление, что позволило повстанцам захватить большие участки афганской территории: правительственные войска теперь контролируют только основные магистрали и столицы провинций, некоторые из которых окружены.

Талибы, чья делегация приезжала 9 июля в Москву, объявили о контроле над более чем 85% территории Афганистана и заверили российские власти, что не позволят ИГИЛ* закрепиться в Афганистане.

* запрещена на территории РФ

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