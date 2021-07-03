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В Мексиканском заливе произошёл мощный подводный пожар

Мир

Причиной подводного возгорания на морской платформе Ku-Charly стала утечка газа на глубине 78 метров. Ликвидация пожара продолжалась более пяти часов.

В Мексиканском заливе произошёл мощный подводный пожар

Газ просочился из 12-дюймового морского трубопровода, принадлежащего нефтегазовой компании Pemex. Возгорание началось в 150 метрах от морской платформы Ku-Charly, работающей в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений Ku Maloob Zaap. К тушению были привлечены три пожарных судна.

"Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10:45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Почему произошло возгорание, сейчас выясняют специалисты компании. В пресс-службе также уточнили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

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Автор: Людмила Черткова
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