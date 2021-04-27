США срочно строит центр по борьбе с иностранным влиянием - СМИ

В США создается центр по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутреннюю политику страны.

Такие данные сообщает Politico со ссылкой на представителя аппарата директора Национальной разведки США. Это происходит "в свете меняющихся угроз и в поддержку нарастающих требований [американской] политики и Конгресса" США. Центр создается в максимально короткие сроки, конкретная их длительность не называется, и бюджетная основа также неизвестна.

Структура займется сведением воедино всех данных о предполагаемых зарубежных операциях по влиянию на политическую жизнь в США и выработкой "надлежащих оценок" для руководства страны.

Особое наблюдение планируется для Ирана, Китая, Северной Кореи и России.