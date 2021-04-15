Заявление Ермака по Patriot назвали "полностью дурацким"

Снова недовольны политики Киева: на этот раз они удивились заявлению главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Напомним, что тот предложил доставить на Украину комплексы Patriot и с помощью них обороняться от России.

Ермак, общаясь с изданием Time, добавил: Киев занимается "удержанием обороны в интересах Запада", а самые близкие к территории РФ комплексы Patriot стоят аж в Польше.

"Patriot, конечно, можно купить, если у нас есть лишние 10,5 миллиарда долларов. Если Ермак готов договориться с США — пожалуйста, но это заявление, конечно, полностью дурацкое", — оценил позицию Ермака для издания "Апостроф" член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин.

Рахманин добавил, что Киеву не лишним было бы увеличить концентрацию на пути к "стандартам НАТО". Напомним, что в самом НАТО занимаются переброской и концентрацией войск для "смещения" их к границам России.

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