Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил о глубочайшем кризисе в новой стратегии ЕС.
Изначально стратегия Брюсселя была направлена на сотрудничество и партнёрство с Москвой. Между сторонами шло активное обсуждение проектов создания четырёх общих пространств. На высоком уровне шёл процесс рассмотрения отмены виз между Евросоюзом и Россией. Подобный формат отношений характеризовался как добрососедский и партнёрский.
"Эта стратегия уже совершенно точно не реализуется. Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве формально существует, но не работает", — заявил Косачёв.
Однако после украинских событий 2014 года, ЕС была принята стратегия 2.0, построенная на конфронтации и принуждении.
"Прошло семь лет, и совершенно очевидно, что эта стратегия завела наши отношения в тупик… нет ни одного позитивного, конструктивного или созидательного пункта повестки дня", — подчеркнул вице-спикер.
Отсутствует европейское единство, потому подобный сценарий поддерживается лишь частью стран, многие члены ЕС выступают против него.
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